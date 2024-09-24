Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde 101 kök Hint keneviri, 683 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.