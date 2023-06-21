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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara şafak vakti düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve nakit para ele geçirildi.

MERSİN'de, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara şafak vakti düzenlenen operasyonda 37 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde hassas burunlu dedektör köpekler ve dron desteğiyle, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik 51 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; esrar, sentetik hap, ecstasy, sentetik kannobinoid, metamfetamin, eroin, hassas terazi, Hint keneviri, 7 ruhsatsız tabanca, 235 tabanca fişeği, 3 av tüfeği ve 14 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira nakde de el konuldu. Adreslerinde bulunan 37 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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