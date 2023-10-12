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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.