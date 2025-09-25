Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Mersin'de polis, yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Bir şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu taşındığı belirlenen minibüs, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durduruldu.
Araçtaki incelemede 35 kilogram skunk bulan ekipler, şüpheliler A.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dron destekli operasyon, polis kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel