Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kilo Madde Ele Geçirildi

MERSİN merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis tarafından Mersin ile Adana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibi sonucunda seyir halindeki açık kasa kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada plastik boru yüklerinin altına gizlenmiş iki adet valiz içerisinde, toplamda 24 bin 534 kilogram esrar ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 41 bin 570 TL ve 1750 dolar ele geçirildi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca Tarsus ilçesinde narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekiplerince bir adreste yapılan aramada, 8 bin 500 kilo esrar ile sayıda hassas terazi bulundu. Uyuşturucu ile bağlantılı U.B., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,