Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 324 Bin Captagon Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 324 Bin Captagon Ele Geçirildi
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Mersin'de düzenlenen operasyonda 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

MERSİN'de düzenlenen operasyonda 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Ekiplerin bir adres ve araçta yaptığı aramada, 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Organizasyon içerisinde yer alan şüpheliler A.R., A.R., M.S.R. ve H.S. yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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