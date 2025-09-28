Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet, nefes kesen bir operasyonla uyuşturucu madde ticaretine ağır darbe vurdu.

Mersin'de üç araçta 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki çalışmada, birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli 3 araç durduruldu.

Araçlardaki aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

