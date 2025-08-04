Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramada 822 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Zanlılar C.B, N.I. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden C.B'nin eski avukat olduğu ve hakkında "Tehdit" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından aranmasının olduğu tespit edildiği bildirildi.