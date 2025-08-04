Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 822 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Zanlılardan birinin eski avukat olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramada 822 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Zanlılar C.B, N.I. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden C.B'nin eski avukat olduğu ve hakkında "Tehdit" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından aranmasının olduğu tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Icardi'nin aşkı bu kez bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı

"Kapalı giyiniyorsun" dediler, bir açıldı pir açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var

Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.