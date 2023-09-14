Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.