Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel