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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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