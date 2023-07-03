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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 200 gram skunk, 68 kök Hint keneviri ve 470 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de, jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Adreslerde 5 kilo 200 gram skunk, 68 kök Hint keneviri ve 470 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Jandarma Mersin Güncel Haberler

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