Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin sera içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 660 kök Hint keneviri, 873 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmaya götürüldü.