Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsu ve Çamlıyayla'da 3 şüphelinin kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığını tespit etti. Kimliği belirlenen A.E., M.D. ve M.U., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 773 kök kenevir bitkisi ve 620 gram kubar esrara el konuldu. Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.