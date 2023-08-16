Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 28'i yakalanıp, yakalandı. Adreslerdeki aramada, 2,1 kilogram skunk, 408 gram esrar, 490 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 1242 adet sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.