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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Kokain ve 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Kokain ve 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonda 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. İki şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik. Emniyetimiz ve jandarmamız tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 28 kilo kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilo kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" dedi.

'UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR'

Yerlikaya, "Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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