Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 223 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 223 kilogram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

MERSİN'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye gelen bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 325 paket halinde 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu yurda getirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
