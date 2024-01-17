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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen ve aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri de operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 kilo 76 gram eroin, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek, 22 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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