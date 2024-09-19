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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı
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Mersin'de Ekvator ve Kolombiya'dan getirilen yüklü miktardaki uyuşturucu ile bağlantılı suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

MERSİN'de Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri ile getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucu Türkiye'de satan, elde edilen parayı da döviz bürosu aracılığı ile yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ev hapsi, 7'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Mersin Limanı'na getirip, limanda çalışan bazı suç örgütü mensuplarının yardımı ile yurda sokan bir organizasyonun olduğu istihbaratını aldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, uluslararası kartelin aynı zamanda Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Türkiye içinde satarak ticaretinden elde edilen parayı da bir döviz bürosu aracılığıyla yurt dışına transfer ettiğini tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve İstanbul'da düzenlenen 5 ayrı operasyon ile 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ev hapsi, 7'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Kolombiya Mersin

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