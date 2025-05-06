Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 206 gram sentetik uyuşturucu ve 53 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 206 gram sentetik uyuşturucu ve 53 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel