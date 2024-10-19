Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 2 kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve 32 bin 500 lira bulundu.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kimliği belirlendi.
Ekiplerin operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.