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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 2 kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve 32 bin 500 lira bulundu.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kimliği belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Adreslerde 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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