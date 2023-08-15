Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 14'ü içici, 5'i satıcı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara da ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 14'ü içici, 5'i satıcı 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 14'ü uyuşturucu madde kullanıcısı, 5'i satıcı olmak üzere 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde ile 200 bin boş makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildi. - MERSİN