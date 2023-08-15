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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

MERSİN'de uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 200 bin adet boş makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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