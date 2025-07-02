Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 165 Gözaltı, 14 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 165 kişi gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. İlgili işlemlerde 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu hap, ayrıca silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.