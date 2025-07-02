Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 165 Gözaltı, 14 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.