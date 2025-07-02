Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 165 Gözaltı, 14 Tutuklama
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 165 kişi gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. İlgili işlemlerde 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu hap, ayrıca silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel