Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 135 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kök Hint keneviri ve 10 kilo 127 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde yasa dışı ekim yapan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.Ç, M.Ç. ve K.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramada 135 kök Hint keneviri, 10 kilo 127 gram esrar, 2 av tüfeği, tabanca, 38 fişek, 3 cep telefonu ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.