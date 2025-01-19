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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 2 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucularla birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke, Anamur, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yaklaşık 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 134 uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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