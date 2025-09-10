Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 462 sentetik hap ve 46 bin 785 lira ele geçirildi. Gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 785 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
