Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 785 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.