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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 28 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ve 83 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 3 kilo 28 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 83 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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