Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 28 Kilogram Kokain ve 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'deki uyuşturucu operasyonlarında 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, Mersin'de Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonları düzenleyenlere teşekkür eden Yerlikaya, "2 ayrı operasyonda, 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilogram kristal metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı." bilgisini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurgulayarak, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.