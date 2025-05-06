Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 28 Kilogram Kokain ve 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, Mersin'de Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonları düzenleyenlere teşekkür eden Yerlikaya, "2 ayrı operasyonda, 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilogram kristal metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurgulayarak, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.