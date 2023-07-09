Mersin'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'de bir şüphelinin bahçesine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ve imalat malzemeleri ele geçirildi.

MERSİN'de uyuşturucu madde imal etmek için bahçesine iklimlendirme sistemi kuran şüpheli yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesinde 1 kişinin bahçesine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak amacıyla takip başlattı. Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelinin evinde ve bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri, 8 bin 224 gram kubar esrar, 4 bin 793 kök kenevir bitkisi, 3 adet nem ölçme cihazı, 4 adet pH ölçme cihazı, 11 adet ultraviyole ışık kaynağı, 8 adet zamanlı priz, 2 adet havalandırma borusu, 1 adet su motoru ile muhtelif miktarda sıvı gübre ele geçirerek el koydu. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.