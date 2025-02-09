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Mersin'de Üst Geçitten Düşen Otomobilde 2 Yaralı

Mersin'de Üst Geçitten Düşen Otomobilde 2 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 ES 349 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çukurova Uluslararası Havaalanı bağlantı yolundaki üst geçitten alt yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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