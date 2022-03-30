Mersin'de üniversite öğrencilerine satranç eğitimi verildi - Haberler

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Mersin'de üniversite öğrencilerine satranç eğitimi verildi

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de üniversite öğrencilerine satranç eğitimi verildi

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Her Ay Bir Branş Tanıtımı" projesi kapsamında, üniversiteli öğrencilere satranç eğitimi verildi.

MERSİN (AA) - Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Her Ay Bir Branş Tanıtımı" projesi kapsamında, üniversiteli öğrencilere satranç eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'nde kurulan stantlarda, öğrencilere satrancın tanıtımı yapıldı.

Temel bilgilerin aktarıldığı öğrenciler, daha sonra düzenlenen etkinlikte maç yaptı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin Üniversitesi, gençlik, Mersin, Güncel, Haberler

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