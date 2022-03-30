Mersin'de üniversite öğrencilerine satranç eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Her Ay Bir Branş Tanıtımı" projesi kapsamında, üniversiteli öğrencilere satranç eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'nde kurulan stantlarda, öğrencilere satrancın tanıtımı yapıldı.

Temel bilgilerin aktarıldığı öğrenciler, daha sonra düzenlenen etkinlikte maç yaptı.