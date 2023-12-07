Mersin'de Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

MERSİN'de uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu S.E.N. gözaltına alındı. S.E.N., işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan Suriye uyruklu S.E.N.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şüphelinin saklandığı adrese özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan S.E.N., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel