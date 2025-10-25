Haberler

Mersin'de Uluslararası Extrability Festivali Düzenlendi

Mersin'de Uluslararası Extrability Festivali Düzenlendi
Güncelleme:
Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Uluslararası Extrability Festivali' engelli bireylerin aktif yaşam sürmelerini teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Festivalde çeşitli atölye ve yelken yarışları yapıldı.

Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında "Uluslararası Extrability Festivali" düzenlendi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un destekleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında gerçekleştirildi.

Stantlarda çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde, müzik dinletileri sunuldu.

Etkinlikler kapsamında bazı katılımcılara görme engelli bireylerin yaşadıklarını hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı.

Göz bantlarını takan katılımcılar yürümeye ve çeşitli el işlerini yapmaya çalıştı.

Festivalde engelli bireylerin de yer aldığı yelken yarışları düzenlendi.

Ruhun Yelkenleri Projesi Direktörü Oleg Kolpashchikov, gazetecilere, engelli bireylere yardımcı olmak ve onları daha aktif yaşam sürmeye teşvik etmek istediklerini belirtti.

Engelli ve engelsiz bireylere yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kolpashchikov, "Biz 2013'ten beri ekstra güç felsefesini kullanıyoruz. Engeller sayesinde bu insanlar kendilerindeki ekstra yetkinlikleri geliştiriyorlar. Bu felsefe kapsamında şunu düşünüyoruz, engelli bireylerin ekstra güçleri var. Onlar da bu güçleri sayesinde diğer insanlara yardımcı olabilirler." diye konuştu.

Etkinliğe Letonya'dan katılan yat kaptanı Reinis Mezulis de Ruhun Yelkenleri Projesi ile engelli ve engelsiz bireylerin kendilerini geliştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
