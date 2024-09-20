Mersin'de Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Devam Ediyor

Mersin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, çeşitli oturum ve panellerle devam ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği işbirliğinde düzenlenen organizasyon kapsamındaki programlar, MEÜ Anamur Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştiriliyor.

"Bilimde Yeni Trendler" konulu panele katılan Prof. Dr. Onur Köksal, "Beynim Seni Yerim" başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr. Turhan Toros ve Dr. Metin Güngör "Yazdırılabilir Sensor Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Spor Psikolojisi Eğitim Örnekleri", Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı da "Yerel Medya ve Eğitim" sunumlarıyla panele katıldı.

AA Türkiye Haberleri Direktörü Yılmaz sunum yaptı

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz da "Türkiye Yüzyılı'nda Anadolu Ajansı-Anadolu Ajansı Cumhuriyet'in İlk Yüzyılında Ne Yaptı, İkinci Yüzyılda Ne Hedefliyor?" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

AA'nın kuruluş hikayesini anlatan Yılmaz, kurumun yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, AA'nın Ayrımcılık ve Teyit hatları ile Yeşil Hat hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Cumhuriyet'in ilk yüzyılını geride bıraktığımız dönemde ortaya koyduğumuz AA'nın misyon ve vizyonunu, 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırdığımız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına da taşıma hedefindeyiz. Gelişerek, yeniliklere ayak uydurarak AA'nın ikinci yüzyılda da Türkiye'nin en etkili basın kuruluşu olmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

AA'nın yeni mezun kariyer programı "AA+" hakkında da öğrencileri bilgilendiren Yılmaz, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programda, AA'nın kuruluş sürecini anlatan tanıtım filmi ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel "100. Yılında Kurtuluş Rotası"nın fragmanı izletildi.

Sempozyum Başkanı ve MEÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akdağ, sunumun ardından Hüseyin Yılmaz'a katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Etkinliğe, AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan da katıldı.

Organizasyon yarın sona erecek.