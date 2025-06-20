Mersin'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Mersin'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda aynı aileden üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kömürlü Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 33 KPK 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki eşi ile çocuğu sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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