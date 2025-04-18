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Mersin'de Uçurtma Şenliği Coşkusu

Mersin'de Uçurtma Şenliği Coşkusu
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki İlk Adım Anaokulu'nda düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklar, hazırladıkları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki anaokulunda "Uçurtma Şenliği" yapıldı.

İlk Adım Anaokulu'nda düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırladığı uçurtmalarını gökyüzünde uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Gönüllerince eğlenen çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.

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Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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