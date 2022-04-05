Tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden birinin doğurduğu tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çiriş Mahallesi'nde tüysüz doğan oğlağa, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çifti "Kara Kız" adını verdi.

Zaman zaman annesiyle buluşturulup süt ihtiyacı giderilen tüysüz oğlak, akşamları ailenin evine alınıyor.

Özenle bakılan "Kara Kız"a, derisi zarar görmemesi için kıyafet de giydiriliyor.

"Bebeğe bakar gibi bakıyoruz"

Hüseyin Tosun, AA muhabirine, tüysüz oğlağın yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Oğlağın beslenmesine dikkat ettiklerini anlatan Tosun, "Bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Gündüzleri annesi, geceleri biz besliyoruz. Tüyü olmadığı için torunlarımın elbisesinden giydiriyoruz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Adını da 'Kara Kız' koyduk. Oğlağımızın sağlığı her gün iyiye gidiyor." diye konuştu.

Aysel Tosun da ilk kez böyle bir şey gördüklerini belirterek, "Dört torunum vardı. Bu tüysüz 'Kara Kız' ile beş torunum oldu. Torunlarıma nasıl bakıyorsam ona da aynı bakıyorum. Bebekten farkı yok. İlk doğduğunda iki gün biberonla emzirdik şimdi annesini emiyor. Güneşten etkilenmemesi için zeytinyağı ve kantaron yağı sürüyoruz. Üşümemesi için çocukların elbiselerinden giydiriyoruz." ifadelerini kullandı.