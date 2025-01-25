Üye Girişi
Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Mersin'de Tütün Denetiminde 4 İşletmeye 1.7 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Tütün Denetiminde 4 İşletmeye 1.7 Milyon Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yapılan denetimlerde 4 iş yerine, kapalı alanda tütün mamulleri tüketimi ve kayıtsız çalıştırma nedeniyle toplam 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası kesildi.

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, hamam ve kafelere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 4 işletmede "kapalı alanda tütün mamulleri tüketimi" saptanırken, 10 kişinin de kayıtsız çalıştırıldığı tespit edildi.

Söz konusu 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
img

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
img

Nazlı Sabancı'dan günler sonra ilk paylaşım
img

Denizli'de feci kaza! Kaldırımdaki ağaca çarptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

Cimbom hata yapmadı
3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor

Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.