Mersin'de Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası Başladı
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası, Mersin'de başladı. 18 ilden 120 sporcu, çiftler, tekler ve kombine kategorilerinde dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyona 3 Mart'ta sona erecek.
Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde sporcular çiftler, tekler, kombine kategorilerinde dereceye girmek için performans sergiledi.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.
Organizasyon 3 Mart'ta sona erecek.