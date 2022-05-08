MERSİN'DE TURFANDA KİRAZ HASADI; KİLOSU 1000 TL

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı. Ürünlerin kilosu 800-1000 TL arasında satılıyor. Ziraat Mühendesi Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını belirterek, " Kirazın şu an tanesi 4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyatlar çok düşer" dedi.

Tarsus ilçesinde, Ziraat Mühendisleri Kemal Karaoğlu ve Deniz Gürbüz tarafından Ulaş Mahallesi'nde ilk etapta 8 çeşit üzerinden adaptasyon çalışması yapıldı. 30 dönüm alanda yetiştirilen 3 çeşit turfanda kirazın hasadına başlandı. Dönümde 700 kilo verim alınan ürünler, erkenci olması sebebiyle 800-1000 TL arası fiyatla satışa sunuldu.

"TANESİ 4-5 LİRAYA DENK GELİYOR"

Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını belirterek, "Turfanda kirazda amaç, bölgeye daha fazla kiraz üretimi yaptırmak ve daha fazla kazanç sağlamaktır. Daha karlı kazanç ve ihracat yönüne yönelik, daha tonajlı miktarlar almamız lazım. Kirazın şu an tanesi 4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyatlar çok düşer" dedi.

"BÖLGEYE KİRAZI ADAPTE ETMEDE BAŞARILI OLDUK"

Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu ise bölgedeki üreticinin farklı ürünleri deneyimleyerek daha iyi kazançlar elde etmeleri için destek olduklarını söyledi. Karaoğlu, "Öncelikle sert çekirdekli meyveleri bölgeye adapte etmiştik. Şu anda ise bölgeye kirazı adapte etmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel