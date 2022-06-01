Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde A.B. ile dini nikahlı eşinin amcası Cebrail Aslan (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tüfekle vurulan Aslan, ağır yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.B'yi gözaltına aldı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Cebrail Aslan Arpaçsakarlar Toroslar Mersin Güncel Haberler

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