Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

AA - Serkan Avci - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Limanı açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 3 balıkçıya 41 bin 604 lira verildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Sahil Güvenlik, Taşucu Limanı, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title