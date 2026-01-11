Mersin'de traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde bir traktörün orman yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti.
Malaklar Mahallesi Orman Deposu mevkisinde, Adem Bulut yönetimindeki 33 DB 580 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle orman yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde kazada sürücüyle traktörde yolcu olarak bulunan İsmet Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel