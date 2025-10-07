Haberler

Mersin'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde ramazan El G. yönetimindeki traktörün devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Bahşiş Mahallesi'nde gerçekleşti.

Suriye uyruklu Ramazan El G'nin (23) kullandığı traktör, Bahşiş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ramazan El G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
