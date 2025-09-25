Haberler

Mersin'de Trafikte Tartışmanın Ardından Darp Olayı

Mersin'de Trafikte Tartışmanın Ardından Darp Olayı
Mersin'de, trafikte tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darp eden motosikletli iki kişi yakalandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de dün trafikte tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darp eden motosikletteki 2 kişi yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bir hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. ve L.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
