Mersin'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Mersin'de motosikletli iki şahıs, trafikteki hafif ticari araç sürücüsünü darp etti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

MERSİN'de motosikletli 2 kişinin, trafikte tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte bilinmeyen nedenle motosiklet üzerindeki iki kişi ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletli 2 kişiden biri, sürücüsüyle tartıştıkları hafif ticari aracı tekmeledi. Bunun üzerine aracından inerek motosikletli kişilere müdahale etmek isteyen sürücü, yere yatırılarak, tekme ve yumduk darbeleriyle dövüldü. Çevredeki sürücülerin müdahalesiyle sona eren kavga, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

