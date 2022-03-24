Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Mut ilçesi sınırlarındaki Sertavul Geçidi'nde trafik uyarı işaret levhalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesi sınırlarındaki Sertavul Geçidi'nde trafik uyarı işaret levhalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sertavul Geçi'nde devriye görevini yapan jandarma ekipleri güzergahtaki trafik uyarı işaret levhalarının yerlerinden söküldüğünü belirledi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 6 trafik uyarı işaret levhasını ele geçirdi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel