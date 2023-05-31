Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Muhammed Çağrı Turgut (35), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi 3'üncü çevre yolu üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Muhammed Çağrı Turgut, çevre yolu üzerinde motosikleti ile seyir halindeyken karşısına çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Turgut'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Bu sırada yoldan geçen M.P. idaresindeki 33 T 0792 plakalı ticari araç ile E.T. idaresindeki 33 E 8917 plakalı otomobil de Turgut'a çarptı. Ağır yaralanan Turgut, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'a çarpan sürücüler gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.