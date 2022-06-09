Mersin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Beyreli Mahallesi D-400 kara yolunda Songül Bal (41) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil park halindeki tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Sürücü Bal'ın cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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