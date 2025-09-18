Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu 40 yaşındaki Uğur Kol yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda Uğur Kol'a (40) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Uğur Kol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
