Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilin 66 yaşındaki sürücüsü Sabit Fidanoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki 33 NTM 37 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fidanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel